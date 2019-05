Polonia scoate 800.000 de tone de titei din rezerva de stat dupa ce a oprit importurile din Rusia

Saptamana trecuta, Polonia, Germania, Ucraina si Slovacia si alte state din regiune au anuntat ca au suspendat importurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba (Prietenia) din cauza calitatii slabe a titeiului.Problemele de calitate au aparut saptamana trecuta, cand un producator rusesc a contaminat petrolul cu mari cantitati de clorura organica. Aceasta substanta este utilizata pentru a creste productia de petrol, dar trebuie separata de titei inainte de livrarea petrolului, deoarece poate deteriora echipamentele de rafinare.Un purtator de cuvant al Ministerului polonez al Energiei a precizat ca scoaterea de titei din rezerva de stat are drept scop asigurarea continuitatii activitatii de rafinare la un nivel normal.In data de 26 aprilie, ministerul polonez la Energiei a scos 500.000 de tone din rezerva de stat, iar la data de 30 aprilie a decis sa scoata alte 300.000 de tone."Ambele decizii au fost comunicate Comisiei Europene si Agentiei Internationale a Energiei", a precizat purtatorul de cuvant, adaugand ca Ministerul polonez la Energiei continua sa monitorizeze situatia.Purtatorul de cuvant a mai spus ca este la latitudinea celor doua companii poloneze de rafinare, PKN Orlen si Lotos, sa decida cand si ce cantitate de petrol din rezerve vor utiliza.Cele doua rafinarii poloneze, cea de la Plock apartinand PKN Orlen si cea de la Gdansk apartinand Lotos, au o capacitate anuala de rafinare de 33,4 milioane tone, respectiv 10,8 milioane tone de titei.Marti, compania energetica de stat din Belarus, Belneftekhim, a estimat ca va fi nevoie de mai multe luni de lucrari pentru restabilirea completa a livrarilor de petrol curat prin conducta Druzhba. In aceeasi zi, Nikolai Tokarev, directorul Transneft, care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, i-a spus presedintelui Vladimir Putin ca actiunea de contaminare a petrolului a fost o operatiune deliberata efectuata de o firma privata din regiunea Samara din Rusia.Potrivit traderilor de la mai multe mari companii petroliere europene, nivelul de clorura organica din petrolul rusesc a fluctuat intre 150 si 330 parti la milion (ppm), in conditiile in care nivelul maxim admis este de 10 ppm iar nivelul normal este cuprins intre 1 si 3 ppm. Contaminarea petrolului este rara in Rusia.Traderii sustin ca ultima data cand petrolul rusesc a fost contaminat cu un nivel ridicat de clorura organica a fost in urma cu 10 ani, insa la o scara mai mica.