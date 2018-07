Polonia si Slovacia fac o ruta de transport european pe care spera sa o lege si de Romania

Ministrul polonez al Infrastructurii, Andrzej Adamczyk, si ministrul slovac al Transporturilor, Arpad Ersek, si-au pus semnatura luni pe acest acord cu ocazia unei ceremonii care a avut loc la punctul de trecere a frontierei de la Barwinek-Vysny Komarnik din sudul Poloniei, transmite agentia PAP.De asemenea, Polonia si Slovacia au convenit luni sa construiasca un nou pod intre localitatile Chyzne (Polonia) si (Trstena) in ideea de a imbunatati traficul pe drumul international E77. Proiectul este preconizat sa se finalizeze in 2021."Obiectivul eforturilor noastre este sa cream legaturi de transport convenabile si competitive atat in domeniul transportului rutier cat si a celui feroviar", a declarat Andrzej Adamczyk.Acesta a adaugat ca Via Carpathia, din care fac parte noile conexiuni, va stimula afacerile atat in aceasta parte a Europei cat si pentru intreaga Uniune Europeana.", a spus Adamczyk.Via Carpathia este o ruta de transport international care ar urma sa faca legatura intre orasele Klaipeda si Kaunas din Lituania de orasele Bialystok, Lublin si Rzeszow din Polonia, de Kosice (Slovacia) si Debrecen (Ungaria) si mai departe de Romania, Bulgaria si Grecia.Anul trecut, Polonia si Ucraina au semnat la randul lor un memorandum pentru a lucra impreuna pentru a construi ruta Via Carpathia.