Polonia va beneficia de 411 milioane euro de la UE pentru reconstructia retelei feroviare

Lodz are doua gari principale, Lodz Fabryczna si Lodz Kaliska, care in prezent nu au o legatura directa intre ele. Acest lucru reprezinta un obstacol major in dezvoltarea transportului in regiune si ingreuneaza viata locuitorilor din acest oras.Fondul de Coeziune va finanta constructia unei conexiuni subterane intre cele doua gari principale, precum si spre gara de la Lodz Zabieniec, in vestul orasului. Proiectul cuprinde, de asemenea, constructia a doua statii, Lodz Zielona si Lodz Ogrodowa."Locuitorii orasului Lodz vor putea in curand sa traverseze mai rapid orasul si vor beneficia de cele mai bune conexiuni inter-regionale, gratie unui sistem de transport eficient si respectuos cu mediul", a subliniat comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu.In perioada 2007-2013, Uniunea Europeana a investit deja 242 milioane de euro in reconstructia nodului feroviar de la Lodz precum si in renovarea garilor de la Fabryczna si Widzew.