Polonia va cumpara gaze naturale din SUA cu 30% mai ieftin decat din Rusia in urmatorii 24 de ani

acord istoric

PGNiG a semnat un acord pecu furnizorul american Cheniere Marketing International. Contractul a fost semnat la Varsovia, in prezenta secretarului american al Energiei, Rick Perry, si a presedintelui Poloniei, Andrzej Duda.Valoarea acordului nu a fost dezvaluita, insa presedintele Consiliului de Administratie de la PGNiG, Piotr Wozniak, a spus cadecat cel platit in prezent de Polonia catre "furnizorul din Est", referinta la Rusia. Piotr Wozniak a mai informat ca PGNiG se asteapta sa semneze unul sau doua noi contracte pentru livrarea de gaze naturale Poloniei.La randul sau, presedintele principalului partid din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, s-a declarat "fericit ca".Grupul rus Gazprom furnizeaza Poloniei o cantitate de 10 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an incepand din 1996, la un pret catalogat de autoritatile de la Varsovia ca fiind mult mai mare decat cel oferit altor importatori europeni.La venirea sa la putere, in anul 2015, Partidul Lege si Justitie (PiS) a anuntat ca nu va reinnoi, urmand sa se bazeze pe livrarile de gaze naturale lichefiate din SUA, precum si pe cele de gaze naturale din Norvegia si gaze lichefiate din Qatar.