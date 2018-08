Polonia vrea sa devina hub energetic in regiunea Europei Centrale si de Est

Andrzej Duda a subliniat ca Polonia lucreaza in prezent la diversificarea surselor de aprovizionare, iar sectorul sau energetic "trece printr-o perioada de modificari intense". Chiar daca Polonia se bazeaza foarte mult pe carbune, ca factor de garantare a securitatii sale energetice, a inceput sa importe mari cantitati de gaze naturale lichefiate via terminalul din Swinoujscie, nord-vestul Poloniei, si de asemenea a inceput sa construiasca un gazoduct, denumit Baltic Pipe, pentru a putea importa gaze naturale din Norvegia, a spus Andrzej Duda."Vrem sa devenim un hub energetic in Europa Centrala si de Est ca parte a Initiativei celor Trei Mari", a subliniat Duda la deschiderea unui forum energetic la Sydney.Initiativa celor Trei Mari (ITM), lansata in 2015, vrea sa stimuleze cooperarea intre cele 12 state membre ale Uniunii Europene, cuprinse intre Marea Baltica, Adriatica si Marea Neagra. Este vorba despre Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Slovenia, Croatia, Romania si Bulgaria.Vizita lui Andrzej Duda in Australia si Noua Zeelanda este prima vizita oficiala a unui presedinte polonez in cele doua state de la caderea comunismului in 1989.