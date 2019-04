Polonia vrea sa introduca reguli mai stricte pentru companiile de transport de tip Uber

Soferi de taxi din Polonia au organizat mai multe proteste in care au cerut aceleasi reguli pentru ei si pentru soferii firmelor de transport de tipul Uber, care au devenit foarte populare in orasele din Polonia spre nemultumirea soferilor de taxi autorizati care sustin ca cei de la Uber au scazut preturile pe piata. Soferi de taxi intentioneaza sa organizeze noi proteste la Varsovia in cursul saptamanii viitoare.Daca noua lege, care impune reguli mai stricte pentru companiile de transport de tipul Uber, va trece de Parlamentul de la Varsovia, ar urma sa intre in vigoare la inceputul anului 2020.Uber se confrunta cu opozitia firmelor de taxi in mai multe tari din lume, inclusiv in Cehia, care intentioneaza si ea sa ceara soferilor Uber sa detina o autorizatie.In Romania, la finele lunii martie, Guvernul a adoptat o Ordonanta de urgenta privind modificarea legii taximetriei. Totodata, Executivul a anuntat ca va reglementa si activitatea de ridesharing printr-un act normativ care va fi adoptat in maxim doua - trei saptamani."In ultimele zile, am avut discutii si nu putine cu reprezentantii platformelor de ridesharing si, de asemenea, pana la intrarea in vigoare a acestei ordonante, vom emite un alt act normativ astfel incat si activitatea de ridesharing sa fie reglementata. Ultima discutie pe care am avut-o a fost alaltaieri, s-a constituit un grup de lucru alaturi de colegii nostri de la Ministerul Transporturilor si va confirm ca in maxim doua - trei saptamani, asa cum evaluam, vom avea si un act normativ care sa reglementeze activitatea de ridesharing", a precizat vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.In replica, reprezentantii companiei Uber au spus ca modificarea legii taximetriei nu are niciun efect pentru activitatea Uber Romania, care va continua sa functioneze ca pana acum, in asteptarea unui act normativ care va reglementa sectorul de ridesharing.