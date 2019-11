Polonia vrea sa stimuleze economisirea folosind stiinta comportamentului uman

Insa, datele furnizate de managerii de active, inclusiv NN Investment Partners, arata ca rata de participare la actualul program de pensii furnizate de angajator, care a fost lansat in luna iulie de cele mai mari companii poloneze, este de aproximativ 40% comparativ cu ambitia de 75% a Guvernului de la Varsovia.In acest conditii, premierul Mateusz Morawiecki vrea sa ii convinga pe polonezi ca activele lor sunt in siguranta. Pentru a demonstra cat este de serios, Morawiecki i-a surprins pe parlamentari si analisti in cursul acestei saptamani cand a propus ceva fara precedent: modificarea Constitutiei pentru prima data de la adoptarea ei in 1997.Sistemul voluntar de pensii furnizate de angajator este bazat pe o teorie din stiinta comportamentului uman care in 2017 i-a adus lui Richard Thaler premiul Nobel pentru Economie, sustine Pawel Borys, unul din arhitectii planului si actualul presedinte al Fondului de Dezvoltare Polonez (PFR SA). Conform planului, 2% din salariile angajatilor merg la un sistem voluntar de pensii. Angajatorii participa si ei cu o contributie lunara de 1,5% iar Guvernul de la Varsovia participa cu bonusuri acordate in primele faze ale programului. Aceste stimulente sunt destinate sa ii determine pe polonezii reticenti sa inceapa sa economiseasca si sa ramana in sistem, in conditiile in care bonusurile se pierd si se aplica diferite taxe celor care abandoneaza.Potrivit lui Richard Thaler, un implus este orice aspect al unui program care modifica, in orice mod predictibil, comportamentul oamenilor fara a interzice vreo optiune. De exemplu, plasarea de fructe la nivelul ochilor este un impuls spre deosebire de interzicerea junk food-ului care nu poate fi considerata un impuls.Cu toate acestea, se dovedeste ca polonezii sceptici au nevoie de mai multa convingere."Nivelul increderii in sistemul de pensii este mai mic dupa nationalizarea din 2015 iar modificarea Constitutiei ar putea schimb acest lucru. Avem nevoie de reglementari stabile", a declarat Pawel Borys.Precedentul sistem de pensii din Polonia, infiintat in 1999, era bazat pe sistemul din Chile, primul stat din lume care a implementat un sistem de pensii cu contributii definite. Insa in Polonia activele fondurilor de pensii au fost considerate ca fiind parte a sectorului public, ceea ce a permis autoritatilor de la Varsovia in anul 2014 sa nationalizeze pachetele de titluri de stat, in valoare de 39 miliarde dolari, detinute de fondurile private de pensii.Potrivit celor care au conceput noul sistem, acesta nu va permite Guvernului sa intre in economiile cetatenilor, chiar daca premierul Morawiecki nu reuseste sa modifice Constitutia.Cu toate acestea, oficialii de la Varsovia nu contribuie la refacerea increderii atunci cand anunta ca au de gand sa introduca un "comision de transfer" care se va aplica celor care trec de la vechiul sistem la cel nou si care ii va costa 15% din activele acumulate deja.