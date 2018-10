Statele Unite au suspendat importurile de porci din Polonia, din cauza pestei porcine

In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ca o eventuala aparitie a pestei ii va obliga sa-si sacrifice porcii si sa limiteze exporturile, transmite Reuters.Departamentul american al Agriculturii (USDA) a informat ca revizuieste protocoalele privind exporturile Poloniei, dupa ce a descoperit camenite sa opreasca raspandirea pestei. O a doua facilitate din Polonia este de asemenea verificata, conform USDA.Institutia colaboreaza cu autoritatile pentru acare vin din Polonia, pentru a se asigura ca nu intra in SUA produse restrictionate.Pana acum, virusul a fost descoperit in opt tari din estul UE, precum si in Ucraina si Rusia. Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria sunt tarile cele mai afectate de pesta porcina africana, autoritatile si fermierii fiind extrem de ingrijorati din cauza ritmului in care se raspandeste epidemia.In august, Romania a confirmatsi pana in prezent, sacrificand aproximativ 350.000 de porci din cauza pestei porcine africane.Pesta porcina africana s-a extins rapid in Europa de Est si in China - cel mai mare producator global de carne de porc - unde apar zilnic noi cazuri la distante mari unul fata de altul.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin si nici tratament.Singurele metode de preventie eficiente sunt mentinerea unui nivel inalt de biosecuritate la ferme si gestionarea rapida si eficienta a posibilelor focare de boala - raportare, restrictii privind miscarea animalelor, a produselor si subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile si controlul circulatiei animalelor.Potrivit autoritatilor veterinare, pesta porcina africana nu afecteaza si nu se transmite la oameni, nefiind nici cel mai mic risc de imbolnavire, insa exista un impact la nivel social si din punct de vedere economic.