Lisabona ar putea construi un al doilea aeroport pentru a face fata numarului mare de turisti

Operatorul aeroportuar ANA, Aeroportos de Portugal, concesionarul a 10 aeroporturi din Portugalia, va suporta nota de plata pentru adaptarea aerodromului militar de la Montijo, 30 de kilometri de Lisabona, in ideea de a pune la punct un aeroport civil capabil sa asigure tranzitul a 50 de milioane de pasageri pe an incepand din 2022.Autoritatile portugheze sustin ca studiul de impact asupra mediului va fi gata pana in luna aprilie. Insa criticii acuza Guvernul ca incearca sa grabeasca acest proiect inaintea alegerilor generale programate a avea loc in luna octombrie.Oficialii portughezi au mai spus marti ca operatorul aeroportuar ANA va plati de asemenea si pentru extinderea actualului aeroport Humberto Delgado din apropiere de Lisabona.In conditiile in care a ajuns la 29 milioane de pasageri pe an, acest aeroport functioneaza la capacitate maxima.