Bucurestiul a urcat cinci pozitii in topul celor mai scumpe orase pentru expati

Hong Kong a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai scumpe orase pentru expati, dupa ce anul trecut se situase pe locul doi, dupa Luanda, capitala Angolei, transmite BBC.In 2018, Tokyo este al doilea cel mai scump oras pentru expati, urmat de Zurich, Singapore si Seul, ceea ce inseamna ca patru din cinci orase incluse in top sunt din Asia, arata studiul Mercer.Topul celor mai scumpe zece orase pentru expati este completat de Luanda, Shanghai, N'Djamena, Beijing si Berna. La polul opus, cele mai ieftine orase pentru expati sunt Tashkent, capitala Uzbekistanului (209), Tunis (208) si Biskek, capitala Kirghistanului (207).Acest studiu anual foloseste ca baza de comparatie New York si include peste 400 de orase de pe cinci constiente pe care le compara pe baza costurilor a peste 200 de produse si servicii in fiecare dintre aceste orase. Acestea includ si costuri aferente transportului, spatiului locativ, alimentelor, hainelor, aparaturii casnice si serviciilor de divertisment.In urma fluctuatiilor de curs valutar, oraselor din Europa Occidentala au avansat in clasamentul celor mai scumpe orase din lume pentru expati: Londra a urcat zece pozitii, ajungand pe locul 19, Paris pe 34, Viena pe 39, Roma pe 46, Munchen pe 57, Madrid pe 64, Frankfurt pe 68, Berlin pe 71. In schimb au scazut in acest top orasele: Moscova (17), St. Petersburg (49) si Kiev (173).Bucurestiul se situeaza in urma Atenei (112), Bratislavei (113), Budapestei (151), Varsoviei (154), Sofiei (175), dar inaintea Belgradului (181) .