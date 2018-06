Eurostat: Romania, pe primul loc in UE la numarul de decese care puteau fi evitate

In 2015, cel mai ridicat procent al deceselor care ar fi putut fi evitate era inregistrat in Romania (48,6%), Letonia (47,5%), Lituania (47%) si Slovacia (44,2%), iar cel mai scazut era in Franta (23,6%), Belgia (26%), Danemarca (26,6%), Olanda (28,1%) si Polonia (29,9%).In 2015, au murit in UE 1,7 milioane de persoane cu varsta sub 75 de ani. Dintre acestia, peste 570.000 (sau 33,1% din totalul deceselor) ar putea fi considerate premature, adica unul din trei decese ar fi putut fi evitate tinand cont de cunostintele si tehnologia medicala.Atacurile de cord (mai mult de 180.500 de decese care ar fi putut fi evitate, sau 32% din totalul deceselor care ar putea fi considerate premature la persoanele cu varsta sub 75 de ani) reprezinta cel mai ridicat procent de potentiale decese premature in UE. Ele sunt urmate de atacurile cerebrale (mai mult de 89.600 de decese, sau 16%), cancer colorectal (mai mult de 66.800 de decese, sau 12%), cancer de san (aproximativ 49.900 de decese, sau 9%), hipertensiune (30.400 de decese, sau 5%) si pneumonie (aproape 26,000 de decese, sau 5%) .