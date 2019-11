Presa internationala: In Romania, tara ursilor, creste nemultumirea oamenilor fata de atacurile animalelor

Potrivit viceprimarului din Cusma, Florin Griga, in ultimii doi ani aproximativ 15 vaci si porci au fost ucisi de atacurile ursilor. In alte parti ale Romaniei, ursii au inceput sa atace si oameni. Potrivit Guvernului de la Bucuresti, 32 de persoane au fost ranite de ursi intre 2017 si 2018, dintre care doi au suferit rani mortale. Autoritatile au incercat sa actioneze prin incurajarea colectivitatilor sa isi instaleze pubele securizate sau sa utilizeze caini specializati pentru a tine ursii la distanta. Insa, cu cateva exceptii, aceste masuri au fost ignorate.Alesii locali afirma ca a fost atins un nivel de suprapopulatie la ursi si cer masuri radicale: un proiect de lege care permite vanatoare de ursi a fost votat de Senat in septembrie, spre nemultumirea numeroaselor asociatii de protectia animalelor care cer deputatilor sa blocheze initiativa.Tara membra a Uniunii Europene, Romania risca sanctiuni daca ridica interdictia de vanatoare la urs, una din cele 1.200 de specii protejate."Omul a intervenit intotdeauna pentru a mentine un echilibru cu animalele. Daca vom opri aceasta interventie, populatia de ursi va scapa oricarui control", sustine senatorul Tanczos Barna, unul din partizanii vanarii ursilor.Vanatoarea la urs in Romania a fost autorizata in mai multe perioade in anii 1970 si apoi la inceputul anilor 1990. Cote importante de vanatoare au fost in vigoare pana in 2016, dar la presiunile ecologistilor au fost reduse la minim.Pentru 2019, a fost autorizata o cota de vanatoare de 140 de ursi, insuficienta pentru unii, in conditiile in care autoritatile evalueaza populatia de ursi la 6.000 de exemplare, repartizate pe 30% din teritoriul Romaniei, in special in centrul tarii.Pentru a numara ursii "ne bazam pe urmele lasate de urs in zapada sau noroi" critica Viorel Popescu, profesor la Universitatea din Ohio si autorul unui studiu cu privire la supraestimarea populatiei de ursi din Romania."Nu putem controla populatia de ursi prin vanatoare daca nu stim cati sunt", sustine Csaba Domokos, cercetator pentru asociatia de aparare a mediului Milvus.Pentru ecologisti, aparitia frecventa a ursilor in sate, si chiar in micile orase, este o consecinta a modificarii comportamentului lor ca urmare a unei proaste gestiuni a deseurilor sau a prezentei turistilor care hranesc ursii.Inainte de reducerea drastica a cotelor in 2016, Romania a cunoscut o crestere a vanatorii sportive de ursi, atragand amatori din intreaga lume care cautau un trofeu de vanatoare. Viorel Popescu afirma ca, din cauza vanatorii, obiceiurile ursilor s-au schimbat, pentru ca tone de mere, porumb si carcase de vaci au fost lasate in padure pentru atragerea ursilor in vederea vanatorii.Aparatorii mediului se tem de o revenire a cautatorilor de trofee daca vanatoarea de ursi va fi din nou autorizata. Insa in satul Cusma, numerosi locuitori se tem sa iasa noaptea din casa sau sa isi trimita copii la scoala in cursul zilei din cauza ursilor. Daca autoritatile nu fac nimic, satenii sunt dispusi sa recurga la masuri extreme pentru a se apara de ursi, de exemplu sa ii otraveasca, avertizeaza Csaba Domokos.