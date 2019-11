Romania mai coboara o treapta in clasamentul privind calitatea vietii si ajunge pe ultimul loc din UE

Romania coboara astfel o pozitie fata de anul trecut si se regaseste, conform scorului inregistrat, in randul tarilor din a treia categorie din clasament, dupa Argentina, Bulgaria si Mauritius.Indicele de Progres Social (IPS) masoara calitatea vietii si bunastarea sociala a cetatenilor din 149 de tari, in baza analizei a trei dimensiuni principale.Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elementele incadrate in categoria nevoilor de baza - si anume hrana si ingrijire medicala de baza, apa si salubritate, locuinta si siguranta personala -, pentru cele care tin de bunastare - accesul la educatie de baza, accesul la comunicatii si informatii, sanatatea si bunastarea, calitatea mediului - si pentru elementele care tin de oportunitati - drepturile personale, libertatea personala si de alegere, incluziunea, accesul la educatie avansata. In baza punctajului acordat, tarile din clasament sunt grupate in sase categorii, in mod descrescator."In ciuda unei cresteri economice stabile, printre cele mai mari din Europa, a cresterii puterii de cumparare si a scaderii somajului la un minim istoric, Romania a inregistrat, in ultimul an, o usoara scadere a indicelui privind calitatea vietii si bunastarea sociala. Cu o serie de capitole la care inregistram punctaje modeste, cum ar fi sanatatea, accesul la educatie de baza, apa si salubritatea, devine evident si din aceasta perspectiva ca, pentru a genera progres social, resursele publice trebuie dirijate spre investitii care genereaza dezvoltare economica si implicit cresterea nivelului de trai", explica Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte Romania si Moldova.Analiza dedicata Romaniei din cadrul studiului subliniaza punctele slabe si punctele forte ale tarii noastre in comparatie cu alte 15 state care inregistreaza un PIB pe cap de locuitor similar.Coordonatele la care Romania a obtinut cele mai slabe punctaje sunt serviciile de apa si de salubritate (locul 83), sanatatea si bunastarea (locul 74) si accesul la educatie de baza (locul 73).Printre coordonatele la care tara noastra a obtinut cel mai bun punctaj se afla siguranta personala (locul 36), calitatea mediului (locul 40), hrana si ingrijirea medicala de baza (locul 47), drepturile personale (locul 48).In 2019, pe primele locuri in clasament sunt Norvegia, Danemarca si Elvetia, iar pe ultimele, Ciad, Sudanul de Sud si Republica Centrafricana.Statele membre ale Uniunii Europene, cu exceptia Bulgariei si a Romaniei, se gasesc in primele doua categorii de tari din clasament, avand un nivel ridicat al calitatii vietii.Dintre statele din regiunea Europei Centrale si de Est, cel mai bun loc este ocupat de Slovenia (21), fiind urmata de Cehia (24), Estonia (25), Lituania (32), Polonia (33), Slovacia (35), Letonia (36), Croatia (38), Ungaria (39), Bulgaria (43) si Romania (45).137 din cele 149 de tari cuprinse in analiza au cunoscut o imbunatatire privind calitatea vietii si bunastarea sociala in perioada 2014-2019, desi nu exista a evolutie unitara a celor 12 coordonate evaluate.Indicele global cumulat raportat la populatie a crescut de la 62,16 din 100 in 2014, la 64,47 in 2019.Din 2014 pana in prezent, coordonatele care s-au imbunatatit la nivel global sunt accesul la informatii si comunicatii, accesul la educatie avansata, apa si salubritate, adapost, nutritie si servicii medicale de baza, calitatea mediului, libertate si alegeri personale si sanatate si bunastare.Nivelul global al drepturilor personale a scazut de-a lungul celor sase ani analizati cu 4,17 puncte, in urma evolutiei sale negative in 77 de tari din cele 149 din clasament.Printre cele mai stabile coordonate se afla incluziunea sociala, accesul la cunostinte de baza si siguranta personala.Printre tarile care au inregistrat cel mai mare declin privind indicele de progres social se numara Statele Unite ale Americii, Nicaragua, Sudanul de Sud si Brazilia.Rezultatele globale sunt disponibile aici, iar rezultatele detaliate pentru Romania pot fi vazute aici.Deloitte furnizeaza la nivel global servicii de audit, consultanta, servicii juridice, consultanta financiara si managementul riscului, servicii de consultanta fiscala si alte servicii adiacente catre clienti din sectorul public si privat provenind din industrii variate.Patru din cinci companii prezente in topul Fortune Global 500® sunt clienti Deloitte, prin intermediul retelei sale globale de firme membre care activeaza in peste 150 de tari si teritorii, oferind resurse internationale, perspective locale si servicii de cea mai inalta calitate pentru a aborda provocari de business complexe. Obiectivul Deloitte este sa creeze un impact vizibil in societate cu ajutorul celor 312.000 de profesionisti ai sai.Deloitte Romania este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din tara noastra si ofera, in cooperare cu Reff & Asociatii SCA, servicii de audit, de consultanta fiscala, servicii juridice, de consultanta in management si consultanta financiara, servicii de managementul riscului, solutii de servicii si consultanta in tehnologie, precum si alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.700 de profesionisti.