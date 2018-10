Desi Putin vrea sa renunte la dolar, seful bancii de stat nu e de acord: Este imposibil!

"O utilizare mai extinsa a rublei ar majora afacerile bancilor rusesti si ar imbunatati competitivitatea. Este imposibil sa abandonam dolarul, este o utopie, nimeni nu va interzice dolarii in Rusia si nu-i va restrictiona", le-a declarat jurnalistilor seful celei de-al doilea grup bancar rusesc.Acesta a adaugat ca in urma cu cinci ani cota rublei in tranzactiile Rusiei cu India era de 3%, iar acum a urcat la 20%.Presedintele rus Vladimir Putin a sosit joi in India pentru o vizita de doua zile, menita sa intareasca legaturile dintre cele doua tari, care au o relatie bilaterala istoric privilegiata.Joi, ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, a anuntat ca Executivul de la Moscova are pe masa un plan pentru "dedolarizarea" partiala a economiei ruse, printr-o serie de masuri cum ar fi utilizarea mai restransa a dolarului american in tranzactiile Moscovei cu alte state.Planul, menit sa protejeze Rusia in fata sanctiunilor internationale, mai ales in fata celor adoptate de SUA, "a fost trimis spre analiza Guvernului", a precizat Anton Siluanov.Consilierul Kremlinului pentru finante, Andrei Belusov, a declarat miercuri, in timpul Saptamanii Energetice a Rusiei, ca insusi presedintele Vladimir Putin le-a cerut ministrilor sa elaboreze un plan pentru diminuarea dependentei economiei ruse de dolarul american.Dar Kremlinul a precizat apoi ca nu se are in vedere renuntarea totala la tranzactiile in dolari americani sau interzicerea acestora.La randul sau, Guvernul rus a mentionat ca este vorba doar despre "diminuarea dependentei economiei ruse fata de dolar", prin crearea, printre alte masuri, a unor "stimulente si mecanisme de schimb a monedelor nationale in tranzactiile de comert exterior".Conform cotidianului Izvestia, ideea principala ar fi ca unele state, precum China sau tarile din zona euro, sa accepte crearea unor conturi in moneda lor.Potrivit analistilor agentiei de evaluare financiara Fitch, Banca Centrala a Rusiei are suficiente rezerve de dolari americani - circa 30 de miliarde - pentru a reactiona in fata unor eventuale restrictii privind tranzactiile in aceasta moneda.Si bancile din Rusia ar avea la randul lor lichiditati cuprinse intre 13 si 14 miliarde de dolari americani, sume suficiente pentru acoperirea a circa jumatate din depozitele constituite de cetatenii rusi.