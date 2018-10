Exporturile de grau ale Rusiei aproape s-au dublat in 2018

In perioada ianuarie-august 2018, exporturile de grau au urcat cu 170%, castigurile ajungand la nivelul record de 5,13 miliarde de dolari. Numai in august, Rusia a vandut pe pietele internationale o cantitate de grau cu aproape 22% mai ridicata decat in perioada similara din 2017.In schimb, exporturile de uleiuri vegetale au scazut cu 1,4% in primele opt luni din acest an, totalizand 1,4 milioane de tone, in timp ce veniturile au inregistrat un declin de 0,7%, la 1,11 miliarde de dolari.Dar in perioada ianuarie-august 2018 Rusia a importat 217.900 de tone de grau, in crestere cu 24% comparativ cu perioada similara din 2017, valoarea importurilor fiind estimata la 34,5 milioane de dolari. Importurile de orz au scazut la 12,4 milioane de tone iar cele de porumb l 3.700 tone.Anul trecut, Rusia a exportat in total 44,07 milioane de tone de cereale iar in acest an Ministerul Agriculturii se asteapta ca exporturile de grau sa ajunga la 37 de milioane de tone.