Gazprom propune Ucrainei un acord pe termen scurt privind tranzitul gazelor naturale

Actualul acord pe 10 ani intre Rusia si Ucraina, care constituie un subiect de disputa dupa ce Moscova a anexat Crimeea in 2014, expira la data de 31 decembrie 2019. Rusia are nevoie de timp pentru a termina de construit gazoductele care ocolesc Ucraina in ideea de a putea continua sa exporte gaze naturale spre Europa, cel mai important client al sau. Fara o prelungire a actualului acord de livrare de gaze naturale, zeci de mii de gospodarii din Europa risca sa se confrunte cu deficiente in aprovizionarea cu gaze naturale in sezonul de iarna.Anterior, autoritatile de la Kiev au declarat ca ar prefera certitudinea oferita de un contract pe termen lung si nu ar fi de acord cu solutia unui acord pe termen scurt care este in avantajul Moscovei.Gazprom a mai informat luni ca Rusia si Ucraina trebuie sa renunte la pretentiile si contra-pretentiile legale ca o preconditie a incheierii unui acord.Naftogaz sustine ca Gazprom ii datoreaza despagubiri pentru ca nu a pompat prin Ucraina cantitatea de gaze naturale anuala convenita anterior si pentru ca a platit o suma mai mica decat trebuia pentru gazele naturale pe care le-a trimis prin gazoductele sale.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a apreciat ca Ucraina si Rusia ar trebui sa renunte la pretentiile legale reciproce cu privire la actualul acord de tranzit. Cele doua parti au avut mai multe runde de discutii la Bruxelles pe tema aprovizionarii cu gaze naturale, insa acestea nu au dus la rezultate concrete.Anul trecut, Gazprom a furnizat Europei o cantitate record de peste 200 miliarde metri cubi de gaze naturale, iar aproximativ 87 de miliarde de metri cubi din total au trecut prin Ucraina, ceea ce a adus Kievului sume importante din tranzitul gazelor naturale rusesti.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare: Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si nemtii de la Wintershall.