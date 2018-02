Hackerii au furat sase milioane de dolari dintr-o banca ruseasca prin sistemul SWIFT

Dezvaluirea acestor informatii, incluse intr-un raport oficial cu privire la atacurile hackerilor asupra sectorului bancar din Rusia, este ultimul exemplu de atac cibernetic reusit prin utilizarea unor cereri false de transfer de fonduri, transmite Reuters.Un purtator de cuvant al Bancii Centrale a Rusiei a precizat ca hackerii au reusit sa preia controlul asupra unui computer de la o banca ruseasca si au utilizat sistemul SWIFT pentru a transfera bani catre conturile lor, dar nu a dezvaluit numele bancii afectate. "Volumul operatiunilor neautorizate rezultate in urma acestui atac se ridica la 339,5 milioane ruble", a precizat Banca Centrala a Rusiei.La randul sau, un purtator de cuvant de la SWIFT, companie al carui sistem de mesagerie este utilizat zilnic pentru transferul a mii de miliarde de dolari, a precizat ca firma nu face comentarii cu privire la entitati precise. "Atunci cand ne este raportat un caz de posibila frauda, ne oferim asistenta utilizatorului afectat pentru a-l ajuta sa isi securizeze mediul", a precizat purtatorul de cuvant Natasha de Teran.SWIFT, companie cu sediul la Bruxelles, subliniaza ca propriile sale sisteme nu au fost niciodata compromise de hackeri.In ultima perioada, atacurile cibernetice au devenit din ce in ce mai frecvente pe masura ce hackerii utilizeaza instrumente si tehnici din ce in ce mai sofisticate pentru a lansa noi atacuri. In luna decembrie, hackerii au incercat sa fure 55 milioane de ruble de la banca ruseasca de stat Globex utilizand sistemul SWIFT, iar in luna februarie 2016 atacatorii au reusit sa fure 81 de milioane de dolari de la Bangladesh Bank.