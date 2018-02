Aproape jumatate din planeta a ajuns sa cumpere grau din Rusia

Este cel mai semnificativ avans din 2012 si vine pe fondul majorarii livrarilor de grau, peste congelat si zahar, transmite Bloomberg.Cel mai mare exportator de grau din lume si-a majorat din ce in ce mai mult cota de piata in ultimii ani, vanzandu-si recolta la preturi atractive, iar anul acesta nivelul exporturilor ar urma sa se situeze din nou la un nivel record.Aproximativ jumatate din statele lumii cumpara grau din Rusia, tara care incearca sa-si reduca dependenta de importurile agricole si care a impus embargouri la unele produse alimentare occidentale, ca raspuns la sanctiuni.Pretul mai ridicat la grau a ajutat de asemenea Rusia sa obtina mai multi bani din exporturi anul trecut, a afirmat directorul firmei de consultanta SovEcon, Andrei Sizov.Graul rusesc a fost exportat in special in Egipt, care importa cantitati imense de grane pentru a-i hrani pe cei 95 de milioane de locuitori. In 2017, Egiptul a depasit China, devenind cel mai mare cumparator de produse alimentare rusesti, pentru prima data din 2012.Anul trecut, importurile alimentare ale Egiptului din Rusia au crescut cu 44%, la 1,74 miliarde de dolari, in timp ce importurile Chinei s-au situat la 1,72 miliarde de dolari.Gratie solului fertil si investitiilor in agricultura, productia de grau a Rusiei a crescut exploziv in ultimii ani, ceea ce a permis acestei tari sa cucereasca noi cote de piata de la alti mari exportatori, precum SUA si Canada. Insa, recolta de grau din ce in ce mai mare a Rusiei se adauga unei supra-oferte mondiale de grau care a dus in jos cotatiile futures la bursa de la Chicago cu 50%, incepand de la mijlocul lui 2012.Cea mai recenta recolta de grau a Rusiei a depasit orice asteptari gratie temperaturilor favorabile din primavara si vara. Recolta record si nivelul relativ scazut al rublei a mentinut graul rusesc competitiv la export, in timp ce conditiile favorabile din timpul iernii a mentinut liniile de navigatie deschise pentru o perioada mai mare de timp decat de obicei.