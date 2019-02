Kremlin: Arestarea unor investitori straini nu ar trebui sa afecteze mediul de afaceri

"Urmarim indeaproape evolutia situatiei si speram ca aceasta nu va afecta - nu trebuie sa afecteze - mediul de afaceri", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza AFP."Aceasta se poate intampla in orice tara si poate viza orice om de afaceri", a adaugat el.Americanul Michael Calvey, fondatorul si directorul fondului de investitii Baring Vostok, a fost arestat vineri, apoi plasat in arest preventiv in asteptarea unui proces pentru frauda, in care sunt implicate alte cinci persoane, arestate si ele pentru doua luni.Acest caz este cel mai recent de pe o lunga lista de urmariri in justitie vizand directori de intreprinderi in Rusia, adesea suspectate ca ar fi motivate de reglari de conturi de natura comerciala sau politica, dar care vizeaza arareori cetateni straini. Acesta a provocat reactii vii in cercurile economice, in cadrul carora Baring Vostok este foarte respectat, generand temeri privind o lovitura data mediului de afaceri in Rusia, deja subminat, potrivit expertilor, de coruptie si lipsa de independenta a justitiei.Cei arestati, printre care figureaza patru angajati ai Baring Vostok, sunt acuzati ca s-ar afla la originea unei fraude de cel putin 2,5 miliarde de ruble (circa 33 de milioane de euro)."Desigur, cunoastem bine activitatile de investitii ale lui Michael Calvey pe piata rusa timp de multi ani. Asteptam sa avem informatii precise asupra acuzatiilor care i se aduc", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului. "Il cunoastem ca pe un investitor important (...) in economia noastra. El a aparat intotdeauna atractivitatea investitiilor pe piata rusa", a adaugat Peskov, dezvaluind ca Michael Calvey a avut mai multe intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin."Starea relatiilor dintre Rusia si alte state nu influenteaza in niciun fel activitatea lor de investitii aici", a mai declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului.