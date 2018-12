Kremlinul avertizeaza ca atitudinea SUA fata de Nord Stream 2 reprezinta un exemplu de concurenta neloiala

Oponentii proiectului Nord Stream 2, printre care se numara SUA, dar si mai multe tari din estul Europei, sustin ca acest gazoduct va creste dependenta energetica a Europei fata de Rusia si, dupa incidentul din stramtoarea Kerci, si-au intensificat solicitarile pentru oprirea proiectului, transmite Reuters.Marti, un diplomat american a afirmat ca eforturile europene de a mentine livrarea gazelor rusesti prin Ucraina dupa inaugurarea Nord Stream 2 vor fi zadarnice, iar Rusia nu este un partener de incredere."Nu consideram asta corect sau acceptabil pentru noi", le-a declarat jurnalistilor Dmitry Peskov, intrebat despre opozitia Washingtonului in legatura cu Nord Stream 2.Acesta a explicat ca nu doar Rusia, ci si alti cumparatori europeni de gaze, in special Germania, vor beneficia de pe urma proiectului gazoductului Nord Stream 2.Si presedintele american Donald Trump afirmase ca proiectul sporeste dependenta de gazul rusesc si a avertizat firmele occidentale care au investit in Nord Stream 2 ca risca sanctiuni.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania prin Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Jumatate din proiectul Nord Stream 2 este detinut de Gazprom, care va furniza 50% din finantarea necesara pentru proiectul in valoare de 9,5 miliarde de euro. Restul este impartit intre companii germane Uniper si Wintershall, grupul anglo-olandez Royal Dutch Shell, cel francez, Engie, si cel austriac, OMV.