'Power of Siberia' duce de azi gaze rusesti catre China: Robinetul a fost deschis pentru 30 de ani

Ggazoductul inaugurat luni are o lungime de peste 2.000 de kilometri si va conecta zacamintele de gaze naturale din Siberia orientala de frontiera ruso-chineza. Ulterior, China ar urma sa finalizeze in 2022-2023 un gazoduct care va face legatura intre frontiera cu Rusia si metropola Shanghai, astfel ca lungimea totala a conductei va depasi 3.000 de kilometri."Acesta este un eveniment istoric nu doar pentru piata mondiala a energiei dar si pentru noi, pentru Rusia si China", a declarat Vladimir Putin intr-o video-conferinta retransmisa de televiziunea rusa. "Act pas duce cooperarea strategica dintre Rusia si China la un nou nivel si ne aduce mai aproape de obiectivul pe care l-am stabilit in comun cu liderul chinez Xi Jinping privind cresterea schimburilor comerciale pana la 200 miliarde dolari in anul 2024", a mai spus Putin.(...) gazul natural intra in China", a declarat la randul sau directorul general de la Gazprom, Alexey Miller.Noul gazoduct este insotit de un urias contract de aprovizionare de gaze, semnat in luna mai 2014 de grupul rus Gazprom si concernul chinez CNPC, si a carui valoare este estimata la peste 400 de miliarde de dolari pe 30 de ani.Costul gazoductului Power of Siberia este estimat de Gazprom la 55 miliarde dolari, capacitatea sa urmand sa ajunga la 38 miliarde metri cubi pe an in jurul anului 2022-2023, adica 9,5% din cantitatea totala de gaze naturale consumata de China.Potrivit Gazprom, aproape 10.000 de persoane au lucrat la santierul acestui proiect, unul fara precedent dupa caderea URSS. Pretul platit de China pentru gazele naturale care vor fi livrate prin noua conducta ramane unul secret insa diferite surse din industria energetica spun ca acest pret este legat de pretul unui cos de produse petroliere.Gazoductul Power of Siberia este "unul din cele mai asteptate proiecte energetice din Asia, cu implicatii importante pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Chinei, pentru cererea de importuri de gaze naturale lichefiate in regiune si pentru strategia energetica a Moscovei in Asia", apreciaza analistii de la S&P Global Platts intr-un raport.Pana acum, vanzarile de gaze naturale spre Europa si Turcia reprezentau cea mai mare parte a profiturilor realizate de Gazprom. Alaturi de Power of Siberia, gigantul rus urmeaza sa inaugureze in urmatoarele saptamani alte doua mari gazoducte. Unul este Nord Stream 2, o conducta care va lega Rusia de Germania via Marea Baltica, ocolind Ucraina, iar cel de al doilea este TurkStream, care va face legatura dintre Rusia si Turcia via Marea Neagra, ocolind de asemenea Ucraina.