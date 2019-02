Proiectul de avion rusesc care ar concura direct cu Boeing si Airbus a fost intarziat cu un an din cauza sanctiunilor americane

"Dat fiind ca americanii au incetat sa furnizeze materiale compozite, noi a trebuit sa recurgem la propriile materiale", a declarat Serghei Cemezov agentiilor de presa ruse in cadrul unui forum aeronautic la Abu Dhabi.El a precizat ca productia in masa ar urma sa inceapa pana la sfarsitul anului 2020 in loc de sfarsitul anului 2019, asa cum era planificat.Avionul MC-21, care a efectuat primul sa zbor de testare in mai 2017, urma initial sa fie dat in exploatare la sfarsitul anului 2018, inainte ca termenele sa fie revizuite.Aparatul urma sa reprezinte un nou simbol al renasterii industriei aeronautice ruse dupa haosul din anii 1990, ambitionandu-se sa concureze cu avioane ale fabricantului european Airbus si cu cele ale companiei americane Boeing, respectiv A320 si 737.Producatorul UAC, responsabil de acest proiect in cadrul Rostec, anuntase in ianuarie ca piesele americane vor fi inlocuite cu unele de fabricatie ruseasca, asigurand ca sanctiunile nu vor compromite proiectul.Sanctiunile, care vizeaza din septembrie intreprinderi rusesti participante la respectivul proiect, intre care Aerocomposite, au determinat oprirea livrarilor anumitor piese americane destinate aripilor avionului.In 2011, Rusia a inaugurat aparatul de transport regional Superjet 100, primul avion civil conceput dupa epoca sovietica.Dar acest avion asamblat cu numeroase piese occidentale, o sursa de mandrie in momentul lansarii sale, a avut un succes limitat in afara Rusiei.Federatia Rusa face obiectul unor sanctiuni - pe etape - din partea SUA si UE ca urmare a anexarii peninsulei Crimeea si a rolului sau in criza din Ucraina incepand cu 2014.