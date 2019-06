Putin a prelungit embargoul pentru importurile de produse alimentare occidentale

Kremlinul a introdus un embargou pentru alimentele produse in tarile care au introdus sanctiuni impotriva Rusiei dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014. Embargoul rusesc a afectat o gama larga de produse alimentare de la branza frantuzeasca la fructele din Spania. Acest embargou a fost prelungit in trei reprize pana acum, ca raspuns la prelungirea sanctiunilor economice europene.Decretul semnat luni de Vladimir Putin, prelungeste "pana la 31 decembrie 2020" interdictia de a importa in Rusia produse alimentare provenite in principal din Uniunea Europeana. De asemenea, presedintele Rusiei a cerut Guvernului sa adopte masurile necesare pentru implementarea decretului si, daca este necesar, sa trimita propuneri cu privire la modificarea duratei acestor sanctiuni.Pe termen lung, autoritatile ruse spera ca acest embargou va stimula dezvoltarea unui sector agricol national, avand in vedere si faptul ca acest sector beneficiaza de importante subventii.