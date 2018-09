Putin l-a decorat pe seful grupului austriac OMV cu "Ordinul Prieteniei"

OMV este actionarul principal al gazoductului Nord Stream 2, care va transporta gaz rusesc direct spre Germania.Rainer Seele, un german care a implinit 58 de ani la sfarsitul saptamanii trecute, a primit premiul respectiv pentru "intarirea prieteniei si colaborarii intre popoare", se arata in decretul prezidential.Vladimir Putin a fost invitat de onoare, luna trecuta, la nunta sefei diplomatiei austriece, Karin Kneissl.La nunta, care s-a desfasurat intr-un cadru rural, in sud-estul Austriei, au luat parte circa o suta de invitati, printre ei numarandu-se si cancelarul conservator Sebastian Kurz, precum si vice-cancelarul Heinz Christian Strache, liderul extremei drepte austriece.Dupa festivitate, liderul de la Kremlin s-a deplasat in Germania, pentru primul summit bilateral cu cancelarul Angela Merkel de cand Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea, in 2014.Ucraina se opune cu vehementa extinderii gazoductului Nord Stream, considerand ca pe aceasta cale este subminata presiunea exercitata de Uniunea Europeana asupra Rusiei pentru a renunta la anexarea Crimeii si a pune capat rebeliunii separatiste proruse din estul tarii.Ucraina a fost un subiect major in discutiile purtate de Putin si Merkel, cei doi lideri semnalandu-si aprobarea fata de o potentiala misiune a ONU de mentinere a pacii in zonele de conflict din aceasta tara.