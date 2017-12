Primul transport de gaze naturale extrase de rusi in Siberia a ajuns in Marea Britanie

Portul Isle of Grain, la gura de varsare a Tamisei, dispune de un terminal care, teoretic, permite transportul gazelor pe teritoriul britanic.Un purtator de cuvant de la National Grid a precizat ca gazul livrat nu ar urma sa fie introdus in reteaua britanica ci va fi vandut si transportat spre o alta destinatie.Plecata din portul Sabetta, Siberia, la inceputul acestei luni, nava Christophe de Margerie transporta 17.000 de metri cubi de gaze naturale lichefiate, care au fost achizitionate de firma Petronas LNG UK, filiala britanica a grupului malaezian Petronas.Rusia a inaugurat recent proiectul de gaze naturale lichefiate Yamal in zona Arctica a Siberiei, un proiect gigantic construit in conditii climatice si geologice extreme.Acest proiect de 27 de miliarde de dolari pe an, unul din cele mai ambitioase din lume, vizeaza construirea unei uzine de lichefiere a gazelor naturale cu o capacitate initiala de 5,5 milioane tone pe an, care in 2019 ar urma sa ajunga la 16,5 milioane tone pe an.Pentru acest proiect, producatorul rus de gaze naturale Novatek si-a unit fortele cu grupul francez Total si cel chinez CNPC.Rusia este in prezent cel mai mare exportator mondial de gaze naturale si este pe cale sa devanseze Qatarul pentru gazele naturale lichefiate.