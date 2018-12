Rusia a recoltat 110 milioane tone de cereale in acest an

"In pofida unor conditii meteo nefavorabile, am avut o recolta buna: 110 milioane tone, cu 11% peste media din ultimii cinci ani", a declarat Dmitry Patrushev.Rusia, cel mai mare exportator mondial de grau, a inregistrat anul trecut o recolta record de cereale: 135,4 milioane tone.Patrushev a mai spus ca recolta de oleaginoase din acest an ar urma sa se ridice la 18 milioane tone, cu 1,5 milioane tone mai mult decat in 2017. "Recolta de sfecla de zahar, care se apropie de finalizare, este de peste 41 milioane tone, in timp ce recolta de cartofi se ridica la 6,7 milioane tone, la care se adauga 4,2 milioane de tone de legume crescute in camp deschis si aproape un milion e tone de legume crescute in sere", a mai spus ministrul rus al Agriculturii."In concluzie, recoltele din acest an ne vor permite sa acoperim atat necesarul intern al Rusiei precum si sa exportam volumele pe care ni le-am propus", a spus Patrushev.Ministerul rus al Agriculturii se asteapta ca in actualul an agricol, care acopera perioada iulie 2018-iunie 2019, exporturile de cereale din Rusia sa se ridice la 39 milioane tone, dintre care 34 milioane tone de grau.