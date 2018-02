Rusia a vandut arme in valoare de 15 miliarde de dolari in 2017, in special catre Orientul Mijlociu

"In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari cu clienti din 53 de tari", a declarat directorul general de la Rosoboronexport, Alexander Mikheev, potrivit caruia aceste rezultate ii permit Rusiei sa isi mentina pozitia dominanta pe piata mondiala a armamentului, informeaza AFP.Anterior, in 2016, Rusia a exportat armament in valoare de peste 15 miliarde de dolari spre clienti din 52 de tari, dupa ce in 2015 livrarile de echipamente militare in strainatate s-au ridicat la 14,5 miliarde de dolari.Potrivit estimarilor Institutului International de Cercetari asupra Pacii (Sipri, cu sediul la Stockholm), in perioada 2012-2016 SUA au fost lider mondial in topul exportatorilor de armament cu 33% din piata, urmate de Rusia (23%), China (6,2%) si Franta (6%)."In pofida presiunilor fara precedent din partea mai multor state occidentale si a metodelor concurentiale incorecte pe care le utilizeaza, am reusit sa intram pe noi piete externe", a adaugat Alexander Mikheev intr-un comunicat in care evoca "".Saptamana trecuta, departamentul de Stat al SUA a anuntat ca guvernele straine vor renunta la contractele de armament cu Rusia ca efect al unei legi adoptate in vara anului trecut de Congresul SUA care interzice orice comert cu 39 de producatori rusi de armament.