Rusia: Directorul general al unei societati-cheie din cadrul Roskosmos a dezertat in Occident

Potrivit ziarului citat, ramanerea sa in Occident ar fi coincis cu inceputul unui audit financiar intern al Roskosmos, iar dupa ramanerea in strainatate a directorului institutului mentionat, in echipa care efectueaza inspectia au fost inclusi si angajati FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB).Roskosmos a confirmat ca directorul general Iuri Iaskin a demisionat din functie la 17 aprilie, dar fara sa ofere detalii.Institutul amintit reprezinta una dintre intreprinderile-cheie ale industriei de profil din Rusia, specializat in dezvoltarea echipamentelor spatiale destinate sa determine cu exactitate dispunerea unor obiective militare folosindu-se de sistemele de sateliti GLONASS/GPS.Conform unor informatii, Iaskin s-ar afla in prezent in Grecia, scrie portalul newsru.com.Fuga acestuia din Rusia, amintind de dezertarile din perioada sovietica, a intervenit pe fondul auditului intern inceput in cadrul Institutului de cercetari la decizia directorului general al Roskosmos, Dmitri Rogozin, pentru verificarea modului in care au fost cheltuite resurse bugetare, dupa ce in luna februarie la nivelul intregii Agentii au fost declansate 14 anchete pentru delapidare de fonduri publice si furturi de mari dimensiuni, scrie Kommersant.In aprilie a.c., procurorul general Iuri Ceaika declarase ca la intreprinderile subordonate Roskosmos si Rostec - holding de inalte tehnologii - au fost deturnate peste 1,6 miliarde de ruble alocate pentru modernizarea bazei de productie si crearea de noi modele de arme avansate."Probabil ca se temea ca auditul va scoate la iveala fapte de deturnare si furturi din fonduri bugetare, de aceea a preferat sa paraseasca tara", a declarat sub rezerva anonimatului un responsabil al institutului mentionat. Cu toate acestea, nu se stie cu exactitate ce l-a determinat pe responsabilul rus sa ramana in Occident.Presa rusa noteaza ca responsabilii de nivelul lui Iuri Iaskin obtin cu greu permisiunea de a se deplasa in Occident, chiar si in scopuri de serviciu, intrucat institutia la care activa este incadrata in categoria obiectivelor strategice, iar el personal era considerat detinator de secrete de stat.