Rusia exporta mai mult grau decat a reusit oricare alta tara in ultimii 25 de ani. Dar preturile sunt in picaj

Gratie solului fertil si investitiilor in agricultura, productia de grau a Rusiei a crescut exploziv in ultimii ani ceea ce a permis acestei tari sa cucereasca cote de piata de la alti mari exportatori precum SUA si Canada, transmite Bloomberg.Insa, recolta de grau din ce in ce mai mare a Rusiei se adauga uneicare a dus in jos cotatiile futures la bursa de la Chicago cu 50% incepand de la mijlocul lui 2012.Cea mai recenta recolta de grau a Rusiei a depasit orice asteptari gratie temperaturilor favorabile din primavara si vara.Recolta record si nivelul relativ scazut al rublei a mentinut graul rusesc competitiv la export, in timp ce conditiile favorabile din timpul iernii a mentinut liniile de navigatie deschise pentru o perioada mai mare de timp decat de obicei.Estimarile SovEcon si IKAR cu privire la livrarile de grau ale Rusiei sunt mai mari decat cele ale Departamentului american al Agriculturii, care prognozeaza pentru acest sezon livrari de grau rusesc de aproximativ 36 milioane de tone.Acestea ar fi cele mai mari exporturi de grau realizate de o tara dupa cele 36,8 milioane de tone livrate de SUA in sezonul 1992-1993.Cu toate acestea, recordul absolut in materie de exporturi de grau este cel de 48,2 milioane de tone stabilit de SUA la inceputul anilor 1980.Livrarile de grau ale SUA au ramas la un nivel ridicat de-a lungul acelui deceniu, unul dintre motive fiind si acela ca fosta URSS se baza pe importuri de grau.