Rusia exporta masiv grau si ii scoate pe competitori de pe piata

Ultimul exemplu in acest sens este Sudanul, unde in acest sezon exporturile de grau ale Rusiei au crescut cu 87%, ceea ce a facut din aceasta tara africana cel de al saptelea mare consumator mondial pentru graul rusesc, arata cifrele publicate de Institute for Agricultural Market Studies.Modificarea atitudinii consumatorilor, cumulata cu al treilea an de recolte consistente si deprecierea rublei, a permis Rusiei sa livreze grau pana in tari indepartate precum Indonezia, ceea ce a redus cotele de piata ale furnizorilor traditionali precum SUA, Uniunea Europeana si Australia."Competitivitatea graului provenit din regiunea Marii Negre este principalul motiv pentru care graul rusesc a inlocuit graul din Australia pe piata din Sudan. Australia nu a exportat aproape nimic in ultimii ani in Sudan si fara indoiala situatia se va repeta si in acest an", a declarat Tom Basnett, manager la firma de consultanta Market Check din Sydney.Potrivit firmei de consultanta, in sezonul 2016-2017, Rusia a fost principalul furnizor de grau al Sudanului, urmata de Uniunea Europeana. In sezonul care a inceput in luna iunie 2017 si pana in luna decembrie 2017 Sudanul a cumparat deja 821.000 de tone de grau din Rusia. Aceasta in conditiile in care Sudanul nu a importat grau rusesc pana in 2014, anul in care producatorii locali de faina au decis ca graul rusesc indeplineste conditiile de calitate.Departamentul american al Agriculturii estimeaza ca in acest sezon Sudanul va fi al cincilea mare importator de grau de pe continentul african, cu o cantitate de aproximativ 2,6 milioane tone.Rusia ar putea beneficia si mai mult de pe urma modificarii politicii guvernului sudanez. Ambasadorul Sudanului in Rusia, Nadir Yousif a declarat ca tara sa a liberalizat preturile la paine, ceea ce ii va incuraja pe producatori locali de faina sa majoreze importurile."Acum ca preturile sunt liberalizate, ne asteptam ca firmele rusesti sa vina cu oferte atractive pentru piata din Sudan astfel incat sa putem obtine peste un milion de tone. Vorbim de o cantitate de ordinul a 1,5 milioane de tone", a spus Nadir Yousif.