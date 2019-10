La cinci ani dupa introducerea unui embargou care viza printre altele branza gouda din Olanda si parmezanul italian, companiile rusesti au inceput sa aduca de peste granita mii de vaci de lapte rasa Holstein care ajung in ferme moderne construite de firme din Germania si Suedia.In prezent, Rusia este cel mai mare importator de vaci de lapte din Uniunea Europeana, iar cea mai mare companie producatoare de lactate din Rusia este detinuta de o firma germana.Toate aceste masuri fac parte din planul Guvernului de la Moscova de a transforma Rusia dintr-un mare importator de lapte intr-o tara care sa isi asigure singura necesarul de consum in decurs de opt ani.Daca acest obiectiv va fi atins ramane de vazut dar Rusia are experienta in injectarea de fonduri in industria agricola prin subventii de stat, credite cu dobanzi reduse si reduceri de taxe.In prezent, Rusia isi asigura singura necesarul de carne de pasare si porc, dupa ce guvernul a finantat noi investitii, si in paralel domina industria mondiala a graului."Conditiile din Rusia pentru crescatorii de vaci sunt foarte bune. Aceasta inseamna teren accesibil de buna calitate, o clima buna si subventii guvernamentale", spune Stefan Duerr, fondatorul firmei Ekosem-Agrar AG, cel mai mare producator de lapte din Rusia.Potrivit cifrelor oficiale, de la inceputul acestui an si pana in prezent Rusia a cumparat aproximativ 45.000 de vaci in valoare de 100 milioane euro din UE. Conform acestor cifre este posibil ca in 2019 Rusia sa fie cel mai mare importator de vaci, pentru al doilea an consecutiv.Sindicatul national al producatorilor de lactate estimeaza ca, incepand din 2014, cand Rusia a interzis importurile de produse alimentare europene, industria lactatelor a atras investitii de peste 200 miliarde ruble (3,1 miliarde dolari).De exemplu, Ekosem-Agrar AG a deschis opt noi facilitati in acest an si efectivele sale de vaci de lapte au crescut de sapte ori, comparativ cu anul 2012, pana la 80.500 de animale.Stefan Duerr subliniaza ca firma sa poate profita de pe urma faptului ca poate accesa credite bancare la o dobanda de 2,5%, comparativ cu dobanda de baza de 7% practicata de Banca Centrala a Rusiei.De asemenea, Guvernul de la Moscova se ofera sa refinanteze 25% din investitiile in mari ferme industriale.Luna trecuta, miliardarul Vladimir Lisin, al patrulea cel mai bogat om din Rusia, cu activitati in domeniul otelului si transporturilor, a anuntat ca intentioneaza sa intre in industria lactatelor. Planurile lui Vladimir Lisin vizeaza investitii de pana la 18 miliarde ruble pentru constructia de ferme si o facilitate de procesare."Rusia face pasi uriasi. Nu este vorba doar de echipamente. Au inceput sa acorde atentie conditiilor in care traiesc animalele", spune Rene Kremers, director la firma olandeza de consultanta in domeniul agriculturii Difco International BV.Insa mai este mult pana cand Putin va putea sa anunte ca Rusia nu mai are nevoie de laptele din strainatate. Multi fermieri rusi nu au trecut inca la infrastructura moderna iar vechile ferme din perioada sovietica nu au disparut inca.In timp ce Europa si SUA au imbunatatit procesul de selectie genetica a vacilor pentru a maximiza productia de lapte, Rusia nu a tinut pasul cu ele. Potrivit datelor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), randamentul vacilor de lapte din Rusia este la jumatate fata de cel din Rusia.In plus aproape o treime din productia de lapte a Rusiei provine de la ferme de familie care cresc cateva vaci in curtea din spatele casei utilizand tehnologie invechita.Sindicatul national al producatorilor de lactate sustine ca Rusia trebuie sa construiasca mai multe facilitati moderne care sa impuna un control strict al calitatii pentru a putea procesa laptele in produse precum branza sau unt.Pentru a putea fi independenta, Rusia trebuie sa produca 36,3 milioane tone de lapte pe an, cu 19% mai mult decat nivelul actual al productiei.