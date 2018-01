Rusia nu da unda verde importurilor din Turcia si recunoaste ca vrea sa protejeze interesele fermierilor sai

"Nu suntem inca pregatiti sa ridicam complet restrictiile, deoarece vrem sa protejam interesele fermierilor rusi", a explicat Dvorkovich.Acesta a precizat ca a avut la Davos o intalnire cu Mehmet Simsek, adjunctul premierului turc, pentru a discuta progresele inregistrate la proiectul centralei nucleare Akkuyu NPP si in problema furnizarii de tomate.In mod special, Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor) va extinde lista companiilor din Turcia care-si pot exporta produsele pe piata rusa, asa cum s-a convenit anterior, a explicat oficialul rus.In prezent, Turcia poate exporta tomate in Rusia de la 1 noiembrie, dupa ce autoritatile de la Moscova au semnat in noiembrie un decret privind ridicarea restrictiilor impuse la importul acestor legume. Ridicarea restrictiilor este o veste buna, sustin fermierii turci, Rusia fiind din 2003 cea mai mare piata pentru tomatele din Turcia.Inaintea crizei, valoarea exporturilor anuale de tomate turcesti catre piata rusa totalizau 260 - 270 de milioane de dolari.Productia de carne, branza si legume a Rusiei a crescut, dupa ce, in anul 2014, a interzis importurile de alimente din Occident.Dupa ce aviatia turca a doborat un avion rusesc de vanatoare, in 2015, Moscova a extins embargoul pentru a include si tomatele din Turcia, pentru care Rusia era cea mai mare piata de export.Potrivit analistilor, o componenta cheie a planurilor Rusiei de a deveni auto-suficienta in productia de tomate pana in 2020 sunt proiectele de sere construite cu sprijinul statului. Desi Rusia importa anual aproximativ 500.000 de tone din cele 3,4 milioane tone de tomate pe care le consuma anual, iernile renumit de aspre au limitat pana acum capacitatea tarii de a majora productia, sustine firma de consultanta IKAR.