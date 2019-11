Rusia reduce ponderea dolarului in Fondul sau de investitii

Ministerul de Finante intentioneaza sa schimbe anul viitor structura valutara a Fondului suveran de investitii, a declarat Vladimir Kolychev, citat de RIA Novosti.Si oficialii Bancii Centrale a Rusiei au anuntat recent ca institutia a schimbat in ultimul an structura rezervelor de stat, in conformitate cu riscurile cu care considera ca se confrunta tara. Din acest motiv, Banca Centrala a redus substantial ponderea dolarilor SUA in rezervele rusesti, a explicat recent adjunctul guvernatorului Bancii Centrale a Rusiei, Ksenia Yudaeva.Dupa ce Washingtonul a impus anul trecut noi sanctiuni Rusiei, ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, declara ca dolarul nu mai este un instrument demn de incredere pentru platile in comertul international."Ne-am redus semnificativ investitiile in activele americane. De fapt, dolarul, care este considerat o moneda internationala, devine un instrument riscant pentru plati", a avertizat Siluanov.