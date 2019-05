Rusia reduce semnificativ ponderea dolarilor americani in rezervele sale, din cauza "posibilelor riscuri"

Din acest motiv, Banca Centrala a redus substantial ponderea dolarilor SUA in rezervele rusesti, a explicat Yudayeva.Oficialul a adaugat ca Banca Rusiei se asteapta la o redresare a cresterii economiei in semestrul doi din 2019, in urma masivelor investitii ale statului.In primul trimestru din 2019, PIB-ul Rusiei a inregistrat cel mai lent ritm de crestere din 2017, un fenomen pe care Yudayeva l-a atribuit majorarii TVA in acest an.Dupa ce Washingtonul a impus anul trecut noi sanctiuni Rusiei, ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, declara ca dolarul nu mai este un instrument demn de incredere pentru platile in comertul international. Oficialul rus si-a exprimat dubiile ca recunoasterea internationala a monedei SUA este demna de incredere si a declarat ca "nu exclude" posibilitatea trecerii la alte valute in comertul cu titei."Ne-am redus semnificativ investitiile in active americane. De fapt, dolarul, care este considerat o moneda internationala, devine un instrument riscant pentru plati", a avertizat Siluanov.