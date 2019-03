Rusia renunta la dolarii americani in favoarea aurului

In decurs de un deceniu, Rusia si-a majorat de patru ori rezervele de aur, iar 2018 a fost cel mai ambitios an de pana acum. Si mai important, ritmul nu pare sa incetineasca. Datele publicate de Banca Centrala a Rusiei arata ca in luna februarie 2019 rezervele sale de aur au crescut cu un milion de uncii (28,349 tone), cea mai mare cantitate adaugata dupa luna noiembrie.Toate aceste date sugereaza ca Rusia face progrese rapid in eforturile sale de diversificare fata de activele americane. Analistii care au inventat termenul "dedolarizare", speculeaza cu privire la impactul asupra economiei mondiale daca si alte tari vor adopta o filosofie similara si ce ar insemna acest lucru pentru atractivitatea dolarului in raport cu alte active, precum aurul sau yuanul chinez, mai scrie Bloomberg.La finele anului trecut, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, declara ca entitatile si companiile europene sunt mult prea dependente de moneda americana, apreciind acest lucru drept o "chestiune de suveranitate". De asemenea, anul trecut Polonia si Ungaria i-au surprins pe analisti dupa ce au facut primele achizitii substantiale de aur de catre o tara membra a Uniunii Europene in ultimul deceniu.Insa, in cazul Rusiei, expertii isi pun intrebarea daca tara poate sa mentina un ritm atat de intens de achizitii de aur. Unii analisti sunt de parere ca Rusia va importa aur pentru a se proteja impotriva socurilor geopolitice si a amenintarii unor sanctiuni mai dure din partea SUA, daca relatiile dintre cele doua superputeri vor continua sa se deterioreze. Insa altii sustin ca cererea de lingouri de aur a Rusiei urmeaza sa incetineasca."Daca va atinge o limita cu achizitiile interne, cred ca banca centrala va incepe sa importe aur", a declarat Oleg Kouzmin, economist sef la banca rusa Renaissance Capital si fost consilier in departamentul de politica monetara al Bancii Centrale a Rusiei. Avand in vedere riscurile geopolitice, este posibil ca banca centrala sa continue sa majoreze ponderea rezervelor de aur, a spus Oleg Kouzmin.Un lucru care ar putea mentine rezervele in dolari ale Rusiei la un nivel ridicat este dependenta crescuta a tarii de exportul de materii prime, precum petrolul, care este tranzactionat in dolari. Trei sferturi din comertul anual in valoare de 600 miliarde de dolari al Rusiei este in dolari.Achizitiile de aur ale bancilor centrale au sprijinit pretul aurului in ultimul an. Pretul aurului a crescut cu 20% de la inceputul lui 2016."Daca nu ar fi fost Banca Centrala a Rusiei, anul trecut ar fi fost unul dintre cei mai prosti ani din ultimul deceniu pentru achizitiile de aur, astfel incat an acest fel a fost pus un prag asupra pretului. Insa acum achizitiile de aur ale Rusiei sunt binecunoscute, astfel ca ar fi nevoie de o majorare semnificativa a achizitiilor pentru a influenta pretul aurului", a declarat Adrian Ash, director de cercetare de la firma de brokeraj BullionVault Ltd.