Rusia s-a razgandit si ar vrea sa poata majora productia de titei

Dmitriev a fost primul oficial rus care in 2016 a previzionat un acord cu OPEC si de atunci a sprijinit intelegerea, in pofida presiunilor producatorilor de titei din Rusia, care cereau retragerea din acord.In ultimele luni Dmitriev declara ca este prea devreme sa se renunte la acordul de reducere a productiei de titei, sprijinind astfel pozitia Arabiei Saudite, liderul OPEC.Dar luni, intr-o aparenta schimbare de pozitie, seful Fondului rusesc pentru investitii directe a declarat ca, dupa luna iunie, ar putea sa nu mai fie necesare reduceri ale productiei."Este destul de posibil ca, tinand cont de imbunatatirea conditiilor de pe piete si de scaderea stocurilor, OPEC si aliatii sai sa decida in iunie sa renunte la reducerea productiei si, in consecinta, sa majoreze productia de titei. Decizia nu va insemna sfarsitul acordului ci o confirmare ca participantii isi vor continua eforturile coordonate atunci cand este important nu doar sa reduca ci si sa majoreze productia de titei, in functie de conditiile de pe piata", a afirmat Dmitriev la o conferinta desfasurata la Moscova.Ministrul Energiei din Arabia Saudita, Khalid al-Falih, declarase anterior ca este important ca reducerea productiei sa fie extinsa pana la sfarsitul anului.Dar luni oficialul saudit a afirmat ca piata se echilibreaza iar lucrurile vor deveni mai clare in mai.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna iunie a crescut luni cu 0,96 dolari, ajungand la 70,35 dolari.