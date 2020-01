Rusii anunta ca partea lor din gazoductul Nord Stream 2 este aproape finalizata

"Proiectul Nord Stream 2, deja construit in proportie de 94%, va fi finalizat de partea rusa", a declarat directorul Gazprom Export, Elena Burmistrova, cu ocazia unei conferinte pe tema gazelor naturale organizata la Viena.Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell). Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Termenul initial de finalizare a proiectului era primul semestru din 2020. Insa la finele lunii decembrie 2019, presedintele american Donald Trump a promulgat legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in construirea gazoductului rus Nord Stream 2. Imediat, principalul subcontractor al consortiului Nord Stream 2 AG, firma elvetiano-olandeza Allseas, a suspendat activitatile care vizau amplasarea de conducte.Tot marti, Elena Burmistrova a spus ca Gazprom intentioneaza sa isi mentina exporturile de gaze spre tarile non-CSI la nivelul din anii precedenti. "In 2019, exporturile Gazprom spre tarile non-CSI s-au ridicat la 199,3 miliarde metri cubi...Un lucru este clar, Gazprom a fost si ramane cel mai mare exportator de gaze naturale din Europa si lume. Pe termen mediu, ne asteptam ca exporturile spre Europa sa ramana la nivelul atins in ultimii ani cu ajustari in functiile de conditiile meteo", a spus Burmistrova.Potrivit directorului Gazprom Export, in pofida cresterii livrarilor de gaze naturale lichefiate in Europa, exporturile grupului rus au scazut doar usor fata de nivelul record inregistrat in 2018."Unii oameni cred ca gazele lichefiate sunt mai competitive decat gazele livrate prin conducte. Deseori auzim cum gazele lichefiate vor scoate gazele rusesti livrate prin conducte de pe piata europeana. Cu toate acestea, Europa va continua sa se bazeze pe gazele livrate prin conducte care ofera stabilitate si incredere. In aceasta regiune, livrarile prin conducta sunt pur si simplu o solutie mai profitabila", a concluzionat Burmistrova.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Conform cifrelor comunicate de Gazprom Export LLC, in anul 2018, compania a livrat Romaniei o cantitate de 1,32 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai putin de jumatate fata de cantitatea de 3,17 miliarde metri cubi livrata Bulgariei si mai putin de o cincime fata de cantitatea de 7,41 miliarde metri cubi livrata Ungariei.