Rusii le promit gaze cu 25% mai ieftine ucrainenilor, in schimbul accesului la reteaua lor

Miller a explicat ca problema prioritara va fi furnizarea gazului rusesc direct catre Ucraina. In acelasi timp, Putin a scos in evidenta necesitatea unui contract de tranzit prin sistemul ucrainean de transport al gazelor (GTS)."In cazul finalizarii unui acord direct de furnizare cu Gazprom, pretul gazelor naturale pentru consumatorul final din Ucraina ar putea fi cu 25% mai scazut decat actualul nivel", a declarat Miller.Contractele privind tranzitul si furnizarea gazelor incheiate in urma cu zece ani intre Rusia si Ucraina expira la finele lui 2019. Conform acestor acorduri, Kievul beneficiaza de un discount de 20% la pretul mediu european, in timp ce Ucraina s-a angajat sa mentina rata de tranzit la 1,70 dolari per 100 km. Prin urmare, Kievul considera pretul incorect si a refuzat sa achizitioneze gaze rusesti. Disputa contractuala dintre Gazprom si compania ucraineana Naftogaz este in derulare din 2014.Discutiile trilaterale intre Comisia Europeana, Ucraina si Rusia privind tranzitul si furnizarea gazelor rusesti prin Ucraina catre UE vor avea loc in 19 septembrie la Bruxelles, a anuntat pe Twitter corespondentul Radio Libertatea, Rikard Jozwiak, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Gazprom furnizeaza o treime din gazele naturale consumate in Europa si chiar daca partea sa din piata europeana a avut tendinta sa creasca in ultimii ani, grupul rus trebuie sa faca fata concurentei venite din partea gazelor naturale lichefiate.Anul trecut exporturile de gaze ale Gazprom spre tarile europene si Turcia au atins un nivel record de 202 miliarde metri cubi, chiar daca Comisia Europeana a cerut statelor membre UE sa isi reduca dependenta de Rusia. Vanzarile de gaze spre Europa au fost responsabile pentru aproape 70% din veniturile realizate de Gazprom. Cota Gazprom pe piata gazelor naturale din Europa a atins un nivel record de 36,7% anul trecut, de la un nivel de 34,7% in 2017.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare: Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si nemtii de la Wintershall.