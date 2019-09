Un fost consilier al lui Putin a calculat cat plateste Rusia pentru Crimeea anexata si Donbas

Bugetul Rusiei poate suporta aceste cheltuieli o perioada indelungata, a opinat el in cursul unei discutii, marti seara, cu vizitatorii portalului ucrainean Glavred.Illarionov, in prezent cercetator principal la Institutul american Cato, a apreciat ca 4 miliarde de dolari reprezinta aproximativ 0,3% din PIB-ul rusesc, fiind o suma 'absolut suportabila' pentru Rusia, care ar putea 'tari' aceasta povara o vreme indelungata.'Potrivit datelor oficiale, pentru Crimeea si Sevastopol, Moscova cheltuieste aproximativ 2 miliarde de dolari pe an si aceasta doar in scopuri civile, nu militare. La aproximativ aceeasi suma se ridica subventiile si cheltuielile pentru regiunile Donetk si Lugansk', controlate de rebelii prorusi in estul Ucrainei, a afirmat Andrei Illarionov.La sfarsitul anului 2018, reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Vladimir Ielcenko, a declarat ca autoritatile de la Moscova cheltuiesc pentru sprijinirea autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk (Donbas) circa 1,3 miliarde de dolari, aminteste Glavred.Kievul si Occidentul acuza Rusia ca acorda sprijin sub numeroase forme rebelilor separatisti prorusi din estul Ucrainei, in special armament. Dar Moscova a negat de fiecare data aceste acuzatii, in pofida evidentelor. Referitor la Crimeea anexata de Rusia in 2014, peninsula pe care Kievul spera sa o poata readuce in componenta Ucrainei, Moscova sustine ca 'discutia privitoare la aceasta este incheiata': Crimeea face parte din Federatia Rusa, conform media ruse.