Vizita lui Putin la Roma aduce investitii de 300 de milioane de euro pentru extinderea firmelor italiene pe piata rusa

"CDP are un portofoliu important de companii si noi vom lucra cu ei pentru a promova investitiile in Rusia", a declarat Kirill Dmitriev.Investitiile straine din Italia au scazut semnificativ de la impunerea sanctiunilor impotriva Rusiei, in urma anexarii de catre Moscova a Crimeei, in 2014, si a tensiunilor din Ucraina. Dar anul trecut Putin si premierul italian Giuseppe Conte s-au angajat sa extinda legaturile economice dintre cele doua tari."Aceasta vizita a presedintelui Putin va juca un rol important in promovarea cooperarii economice si a proiectelor de investitii intre Italia si Rusia", a afirmat Dmitriev.In ultimii ani, produsele "Made in Italy" au devenit din ce in ce mai populare in Rusia.Dmitriev a explicat ca producatorul italian de paste Barilla este interesat de extinderea afacerilor in Rusia, in timp ce producatorul de anvelope Pirelli vrea sa continue modernizarea si extinderea fabricii sale din Voronezh. De asemenea, a anuntat seful RDIF, compania italiana de utilitati Enel SPA va dezvolta mai multe parcuri eoliene in statul rus.In iunie, Enel Rusia a anuntat ca board-ul sau a acceptat vanzarea termocentralei Reftinskaya GRES catre Kuzbassenergo, detinuta de Siberian Generating Company (SUEK), valoarea tranzactiei fiind de aproximativ 21 de miliarde de ruble (323 milioane de dolari).Reftinskaya, cu o capacitate de 3,8 gigawati, este cea mai mare termocentrala detinuta in Rusia de Enel, care incearca sa o vanda din 2016.