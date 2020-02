Dupa aproape trei secole, Royal Bank of Scotland isi schimba numele

Numele Royal Bank of Scotland va fi folosit in continuare in Scotia.Noul sef al bancii britanice, Alison Rose, a anuntat masuri de eficientizare, inclusiv prin reducerea costurilor si a activitatii diviziei de investitii bancare, si a revizuit in scadere tintele de profit. Anul trecut, RBS a renuntat la 3.000 de angajati, dar, pentru acest an, Rose nu a dorit sa dea publicitatii estimari privind concedierile.Rose, care l-a inlocuit in noiembrie pe fostul director general Ross McEwan, devine prima femeie care conduce una dintre cele mai vechi banci din Marea Britanie. Ea a inceput ca stagiara la RBS si a lucrat in banca peste 27 de ani.Rose spera ca schimbarea numelui va ajuta la reabilitarea imaginii institutiei, dupa ani de turbulente. In timpul crizei financiare din 2008, Guvernul de la Londra a cheltuit peste 45 de miliarde de lire sterline pentru a salva Royal Bank of Scotland.Vineri dimineata, actiunile RBS inregistrau un declin de 6% la Bursa de la Londra.Banca a raportat un profit inainte de taxe de 4,2 miliarde de lire sterline in 2019, in crestere cu 24% fata de 2018 si peste estimarile analistilor."Performanta noastra nu a atins inca potentialul care exista in aceasta banca. Putem obtine rezultate mult mai bune", a afirmat vineri seful RBS.In anul 2000, fosta National Westminster Bank a acceptat o oferta de la RBS, in valoare de aproximativ 33 de miliarde de dolari la acel moment. Acea preluare a facut parte din procesul construirii unui gigant bancar, care a culminat in 2007 cu achizitionarea bancii olandeze ABN Amro si nationalizarea RBS in 2008.