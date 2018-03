Uber, obligat sa isi suspende activitatea in Slovacia, dupa ce taximetristii au reclamat concurenta incorecta

Desi decizia a intrat in vigoare in data de 6 martie si a fost anuntata abia marti, serviciile Uber erau in continuare disponibile in capitala Slovaciei, Bratislava."Paratul este obligat sa se abtina sa permita persoanelor care nu indeplinesc standardele legale sa ofere servicii de taxi in Slovacia", a declarat purtatorul de cuvant al tribunalului, Pavol Adamciak.Asociatia Soferilor de Taxi Autorizati din Bratislava a demarat in luna ianuarie o actiune in justitie, sustinand ca soferii Uber nu indeplinesc cerintele pentru soferii de taxi autorizati, iar automobilele nu indeplinesc normele de siguranta pentru serviciile de transport profesionale.Uber se confrunta cu probleme de reglementare si obstacole juridice la nivel global, ca urmare a opozitiei din partea serviciilor de taxi traditionale.In luna decembrie a anului trecut, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare.In decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este "sa conecteze, prin intermediul unei aplicatii smartphone si pentru remunerare, soferi non-profesionisti utilizand propriul lor vehicul si persoane care vor sa calatoreasca trebuie clasificat ca fiind un serviciu in domeniul transportului in legislatia UE".In plus, CJUE a precizat ca, "in conformitate cu legislatia actuala, este la latitudinea statelor membre sa reglementeze conditiile in conformitate cu care astfel de servicii vor fi oferite".In Romania, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat in luna decembrie un proiect de hotarare care vizeaza modificarea regulamentului de taximetrie.Ulterior, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca transportul de persoane prin intermediul aplicatiilor de pe Internet reprezinta serviciul de taximetrie care a fost pana acum "mascat" in serviciu de transport, fapt pentru care aceste firme trebuie sa intre in legalitate si sa-si depuna documentele pentru a obtine autorizatia de transport si licenta de taxi.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.