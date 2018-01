Criza catalana i-a costat pe spanioli un miliard de euro in 2017

Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 "a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro", intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser."Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele fundamentale ale cresterii spaniole, totusi in trimestrul al patrulea a devenit o povara", a afirmat el.Ministrul a atribuit aceasta incetinire a cresterii in regiunea care furnizeaza 19% din PIB-ul spaniol "enormei incertitudini, nelinisti si pierderii increderii generate de deciziile guvernului precedent" regional al separatistului Carles Puigdemont.Cele trei partide separatiste votasera in septembrie 2017 legi de "deconectare" de Spania, organizasera un referendum de autodeterminare interzis la 1 octombrie - marcat de violente politienesti - si proclamasera unilateral independenta unei "Republici catalane" la 27 octombrie. Catalonia a fost plasata atunci sub administratia directa a Madridului.La alegerile regionale din 21 decembrie, partidele separatiste si-au regasit majoritatea in locurile parlamentului catalan si ar urma sa poata forma un nou guvern.Dar ex-presedintele catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont ramane in prezent la Bruxelles pentru a se sustrage urmaririlor judiciare, iar ex-vicepresedintele Oriol Junqueras se afla in detentie provizorie pentru "revolta", "rebeliune" si "deturnari de fonduri publice".Guindos si-a exprimat dorinta ca noul guvern catalan "sa fie constient de costurile pe care le genereaza aceasta politica" separatista si sa "abandoneze calea unilaterala" careia i se opun -afirma el - "intreaga Europa si comunitatea internationala".El a asigurat ca 2018 va fi "un an bun" pentru tara sa. Pentru 2018, Banca Centrala stabileste la 2,4% cresterea PIB. Aceasta previziune a fost usor scazuta la jumatatea lunii decembrie in raport cu 2,5% sperati anterior, din cauza "cresterii incertitudinii asociate situatiei din Catalonia", explicase atunci Banca Spaniei.Guvernul conservator al lui Mariano Rajoy este in continuare in asteptarea adoptarii bugetului statului pentru 2018, care nu poate fi aprobat decat cu voturile deputatilor Partidului Nationalist Basc (PNV).Dar in timp ce il sustineau pe Rajoy anul trecut, aceiasi deputati basci refuza sa voteze acest buget in special atat timp cat Catalonia va ramane sub tutela Madridului, impusa dupa proclamarea independentei.Guindos s-a declarat convins ca "odata ce va exista un nou guvern in Catalonia, PNV va fi dispus" sa voteze bugetul.