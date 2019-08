Fermierii francezi si spanioli protesteaza fata de reintroducerea ursilor in Muntii Pirinei

"Suntem impotriva reintroducerii ursilor, o decizie luata fara a se tine cont de viata satelor si a crescatorilor de animale din regiune", a declarat Felix Bariain, presedintele sindicatului agricol UAG din Navarra (nordul Spaniei) . "Cerem ca ursii violenti sa fie retrasi din Pirinei", a adaugat Bariain. Potrivit acestuia, din cauza atacurilor ursilor, crescatorii de animale sunt nevoiti sa isi supravegheze turmele 24 de ore din 24, sufera de pe urma pierderilor economice astfel ca unii au fost nevoiti sa abandoneze activitatea, iar tinerii sunt descurajati sa vina sa se instaleze in regiune ca crescatori de animale."Ursii reprezinta ruina mediului rural si a crescatorilor de animale", "Nu ursilor pentru ca Muntii Pirinei sa fie siguri" se putea citi pe banderolele protestarilor. Printre organizatiile prezente la proteste se numarau diferite filiale locale ale sindicatelor si cooperativelor agricole.Programul de reintroducere a ursului in Muntii Pirinei dateaza din 1996 si functioneaza prin eliberarea ursilor capturati in Slovenia.Insa crescatorii de animale se plang frecvent de atacurile ursilor asupra turmelor lor de animale.In ultima luna criticile au vizat in mod special doi ursi: Goiat, un mascul de aproximativ 13 ani care a atacat in special turmele din Muntii Pirinei spanioli, si Claverina, o femela care a fost eliberata in luna octombrie a anului trecut pe partea franceza a Muntilor Pirinei si care este acuzata ca a ucis mai multe oi pe ambele laturi ale frontierei.Potrivit unui recensamant efectuat in luna mai de Fundatia Oso Pardo, aproximativ 45 de ursi au fost identificati in partea centrala a Muntilor Pirinei si patru in zona occidentala a Muntilor Pirinei.