Spania a devenit cea mai sanatoasa tara din lume

Alaturi de Spania si Italia, pe primele zece pozitii se mai regasesc alte patru state din Europa: Islanda (locul 3), Elvetia (locul cinci), Suedia (locul sase) si Norvegia (locul noua).Japonia este cea mai sanatoasa tara din Asia, urcand pe locul patru, de trei locuri fata in precedenta editia a clasamentului, si a devansat Singapore, locul opt. Australia si Israel se numara si ele printre primele zece cele mai sanatoase tari ale lumii, ocupand locurile sapte respectiv zece.Romania nu se regaseste nici macar printre primele 56 cele mai sanatoase tari ale lumii, in conditiile in care este devansata de tari precum Grecia, locul 26, Liban, locul 39, Muntenegru, locul 41, Bosnia Hertegovina, locul 42, Albania, locul 43, Turcia, locul 51, Serbia locul 55 si Macedonia, locul 56.Bloomberg Healthiest Country Index evalueaza cele 169 de tari pe baza unor variabile precum durata de viata si impune penalitati pentru riscurile la adresa sanatatii precum fumatul si obezitatea. De asemenea, sunt luate in considerare factorii de mediu precum accesul la apa curata si salubritate.Spania are cea mai mare speranta de viata la nastere in randul statelor din Uniunea Europeana, iar la nivel global este depasita doar de Japonia si Elvetia. Potrivit cercetatorilor de la Universitatea din Washington, pana in 2040 Spania ar urma sa aiba cea mai mare speranta de viata din lume, aproape 86 de ani, urmata de Japonia, Singapore si Elvetia."Asistenta medicala primara este asigurata de furnizorii publici, medicii de familie specializati si asistente, care ofera servicii preventive copiilor, femeilor si pacientilor in varsta precum si ingrijire pacientilor in stare cronica", se arata in analiza realizata in 2018 de European Observatory on Health Systems and Policies, care mentioneaza un declin in ultimul deceniu al bolilor cardiovasculare si a deceselor din cauza cancerului.Cercetatorii sustin ca obiceiurile alimentare ar putea oferi unele indicii cu privire la starea de sanatate a locuitorilor Spaniei si Italiei, in conditiile in care "dieta mediteraneana, completata cu ulei de masline si nuci, duce la o incidenta mult mai mica de boli cardiovasculare chiar decat cea asociata cu o dieta bazata pe grasimi reduse", arata un studiu realizat de Facultatea de Medicina a Universitatii din Navarra.In schimb, in America de Nord, Canada se plaseaza pe locul 6 la nivel mondial, depasind cu mult SUA si Mexicul, care au cazut pe locurile 35 respectiv 53. Speranta de viata in SUA este in scadere din cauza deceselor provocate de supradoza de medicamente si cazurilor de suicid.Cuba se plaseaza cu cinci locuri in fata SUA, fiind singura tara din categoria celor nu au un venit ridicat care se plaseaza atat de sus. Coreea de Sud a urcat sapte pozitii pana pe locul 17 in timp ce China, tara cu 1,4 miliarde de persoane, a urcat trei pozitii pana pe locul 52. Speranta de viata in China urmeaza sa o depaseasca pe cea din SUA pana in 2040, potrivit Institute for Health Metrics and Evaluation.La coada clasamentului sunt economiile din Africa sub-sahariana, care ocupa 27 din 30 cele mai nesanatoase tari. Haiti, Afganistan si Yemen sunt celelalte trei. Mauritius este cea mai sanatoasa tara din Africa sub-sahariana, ocupand locul 74 la nivel global.