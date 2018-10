Spania promite sa reduca deficitul in ciuda faptului ca a majorat salariul minim cu 22%

Poate cea mai surprinzatoare masura din proiectul de buget pe 2019 o reprezinta majorarea cu 22% a salariului minim lunar, la 900 de euro. Calvino a explicat pentru CNBC ca a existat o scadere a salariilor reale care trebuia rezolvata. In acelasi timp, a explicat oficialul spaniol, "aceasta masura nu este una izolata", tinand cont ca bugetul prevede si masuri de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii.Luna aceasta, Comisia Europeana a trimis o scrisoare Spaniei in care a avertizat ca reducerea deficitului structural planificata pentru 2019 este cu 0,25% sub nivelul la care s-au angajat anterior autoritatile de la Madrid.Totusi, Nadia Calvino a declarat ca Executivul isi mentine angajamentul de a reduce deficitul."Nu ne-am redus obiectivul in domeniul reducerii deficitului public. Anul acesta intentia era sa avem un deficit de 2,2% din PIB, dar, de fapt, atunci cand am preluat mandatul, in iunie, am facut un studiu intern si am realizat ca va fi aproape de 2,7% din PIB, astfel incat obiectivul nostru este sa reducem deficitul intre 2018 si 2019 cu 0,9 puncte procentuale", a explicat oficialul spaniol.Spania ar urma sa inregistreze o crestere economica de 2,6% in 2018 si de 2,3% in 2019, peste media din UE.Economia spaniola a intrat in cel de-al cincilea an de expansiune, rezistand socurilor externe si turbulentelor politice si determinand cele trei mari agentii de evaluare financiara sa imbunatateasca ratingul suveran in ultimele luni.