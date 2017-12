Spania urmareste o crestere treptata a salariului minim pana la 850 de euro pe luna

Salariul minim in Spania va creste cu 4% in 2018, pana la 736 de euro (872 de dolari) pe luna, de la 707 de euro in prezent. In 2019, salariul minim va fi majorat cu 5%, la 773 de euro, iar in 2020 cu 10%, la 850 de euro, informeaza EFE.Aceste masuri vor fi implementate in cazul in care cresterea reala a economiei spaniole va fi peste 2,5%, iar numarul persoanelor care platesc contributii sociale depaseste 450.000."Crearea de locuri de munca este si va continua sa fie principalul obiectiv al Guvernului. Vrem ca redresarea economiei sa se simta in toate gospodariile si la toate salariile, in speciale la cele mai scazute, si de aceea vrem sa majoram salariul minim", a afirmat Rajoy.Din cauza crizei economice, nivelul salariului minim in Spania a fost inghetat in perioada 2011 - 2015, iar in 2017 Guvernul a aprobat o majorare de 8%.