Spania va majora luna viitoare salariul minim la 900 de euro

Majorarea, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, a fost acceptata impreuna cu partidul Podemos (stanga radicala), ca parte a eforturilor premierului socialist de a obtine suficient sprijin pentru adoptarea in Parlament a proiectului de buget pe 2019.Guvernul de la Madrid ar urma sa aprobe prin decret aceasta crestere intr-o sedinta exceptionala, in data de 21 decembrie, la Barcelona. Reuniunea va trimite un semnal ca Executivul vrea sa sprijine 'prosperitatea pentru toate teritoriile', a afirmat Sanchez.In octombrie, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), care guverneaza fara o majoritate si are nevoie de sprijinul unor formatiuni parlamentare mai mici pentru a trece proiectele legislative, a ajuns la un acord bugetar cu partidul anti-austeritate Podemos.Acordul cu Podemos, care include majorarea salariului minim, cresteri de taxe si o reforma a pietei chiriilor si este asteptat sa obtina si sustinerea altor partide, inlatura acum in mare parte acest risc.Spania ar urma sa inregistreze o crestere economica de 2,6% in 2018 si de 2,3% in 2019, peste media din UE.Economia spaniola a intrat in cel de-al cincilea an de expansiune, rezistand socurilor externe si turbulentelor politice, determinand cele trei mari agentii de evaluare financiara sa imbunatateasca ratingul suveran in ultimele luni.