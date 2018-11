Spania vrea sa interzica vanzarea de autovehicule cu motoare pe benzina si motorina

Guvernul condus de Pedro Sanchez, constituit in urma cu cinci luni, intentioneaza sa interzica "incepand din 2040, inmatricularea si vanzarea in Spania a vehiculelor aflate la originea emisiilor directe de CO2", precum autoturismele diesel si pe baza de benzina, se arata intr-o varianta de lucru a unui proiect legislativ cu privire la schimbarile climatice pe care Guvernul spera sa il prezinte Parlamentului de la Madrid pana la finele anului, transmite AFP.Acest proiect constituie o etapa importanta spre 'decarbonizarea' economiei spaniole pana in 2050, un obiectiv care presupune un parc auto mai putin poluant, gratie construirii de puncte de incarcare pentru vehiculele electrice. De asemenea, orasele cu o populatie mai mare de 50.000 de locuitori vor trebui sa puna la punct "zone cu emisii reduse" inainte de 2023, precum centrul oraselor Madrid si Barcelona, unde circulatia automobilelor este limitata."In 2050, sistemul electric ar urma sa se bazeze exclusiv pe surse de energii regenerabile", subliniaza de asemenea Ministerul spaniol al Tranzitiei Ecologice, care vrea sa puna capat subventiilor acordate combustibililor fosili. Pentru a putea atinge acest obiectiv, "incepand de la intrarea in vigoare a legii, nu va mai fi eliberata nicio autorizatie de activitati de explorare, nicio licenta de exploatare de hidrocarburi pe teritoriul national, inclusiv teritoriul maritim", explica Ministerul spaniol al Tranzitiei Ecologice. De asemenea, vor fi interzise acordarea de subventii care favorizeaza consumul de energii fosile.Acest proiect al Guvernului Pedro Sanchez vine la aproximativ un an dupa ce Franta si Marea Britanie au anuntat masuri similare. Insa pentru a fi aprobat, proiectul legislativ are nevoie de aprobarea Parlamentului de la Madrid, iar premierul Pedro Sanchez nu controleaza decat un sfert din locurile din legislativ.