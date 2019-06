"Avem o desfasurare totala, de la Garda Nationala pana la membri ai armatei, de aproape 15.000 de oameni in nordul tarii", a anuntat, luni, ministrul mexican al Apararii, Luis Cresencio Sandoval, intr-o conferinta de presa, in prezenta presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador.Intrebat despre posibilitatea pentru armata si Garda Nationala - compusa din militari si politisti federali - nu numai de a intercepta migranti in timpul traversarii teritoriului mexican, ci si de a-i aresta cand incearca sa traverseze frontiera cu SUA, ministrul a raspuns afirmativ."Considerand ca migratia clandestina nu este o crima, ci un delict administrativ, noi ii arestam si ii punem la dispozitia autoritatilor pentru migratie", a indicat Sandoval, citat de AFP.Daca fortele de ordine recurg cu regularitate la arestari de migranti clandestini pe teritoriul mexican, sunt extrem de rare cazurile cand arestarile au loc in apropierea granitei cu SUA.Ministrul Apararii a precizat, de asemenea, ca 6.500 de oameni sunt desfasurati la frontiera sudica cu Guatemala pentru a impiedica trecerea miilor de migranti din America Centrala, care incearca sa ajunga in SUA, fugind de violenta si saracia din tara lor.La sfarsitul lunii mai, presedintele american Donald Trump amenintase ca va impune tarife vamale pe toate produsele mexicane importate in SUA, daca Mexicul nu stopeaza acest val de migranti.Vezi si Trump e 100% pregatit sa inchida frontiera cu Mexicul. "Ar avea un impact economic catastrofal" ...citeste mai departe despre " 15.000 de militari mexicani au fost trimisi la frontiera cu SUA pentru a-i bloca pe migranti " pe Ziare.com